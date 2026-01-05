نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ألتيما موديل 2027، وتنتمي ألتيما لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة



مواصفات نيسان ألتيما موديل 2027

زودت سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك عريض وقصير يتماشى مع لغة نيسان الحديثة، ومصابيح LED نحيفة جداً بتصميم معقد يمنحها نظرة مستقبلية حادة، وبها رفارف عريضة، وزوائد جانبية منخفضة، وخلفية مذهلة تشتمل على مشتت هواء رياضي وجناح مدمج، وبها أربعة مخارج للعادم .

محرك نيسان ألتيما موديل 2027

تستمد سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 قوتها من محرك سعة 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

في عام 1911 تأسيس شركة كوايشينشا على يد المهندس ماسوجيرو هاشيموتو لإنتاج أول سيارة يابانية، وفي عام 1914 تم إطلاق أول سيارة يابانية باسم "DAT"، وفي عام 1926 تم اندماج كوايشينشا مع شركة أخرى لتشكيل "دات جيدوشا سيزو".

ومع دخول عام 1933 تم تأسيس شركة نيسان موتورز (Nissan Motor Co., Ltd.) على يد يوشيسوكي أيكاوا، وارتباطها بمجموعة نيهون سانجيو (Nihon Sangyo)، التي اختصر اسمها في البورصة إلى "نيسان" (Nissan).

وبعدها بدأت نيسان في إنتاج سيارات داتسون على نطاق واسع، بما في ذلك الموديل الشهير "داتسون 14"، وبعد الحرب العالمية الثانية توسعت نيسان في قدراتها الإنتاجية وقدمت موديلات جديدة مثل "نيسان ساني" و"بلو بيرد".

وفي عام 1960 دخلت نيسان السوق العالمي، وبدأت من فنلندا ثم معظم أوروبا الغربية، واكتسبت شعبية كبيرة في بريطانيا بسيارات اقتصادية مثل "داتسون 100A" و"صني 120Y".

وفي عام 1970 حققت نيسان نجاح كبير في السوق الأمريكية مع السيارات الموفرة للوقود مثل "داتسون 510" و"B210" والسيارة الرياضية "240Z".