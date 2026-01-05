قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة
نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ألتيما موديل 2027، وتنتمي ألتيما لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة 


مواصفات نيسان ألتيما موديل 2027

 نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك عريض وقصير يتماشى مع لغة نيسان الحديثة، ومصابيح LED نحيفة جداً بتصميم معقد يمنحها نظرة مستقبلية حادة، وبها رفارف عريضة، وزوائد جانبية منخفضة، وخلفية مذهلة تشتمل على مشتت هواء رياضي وجناح مدمج، وبها أربعة مخارج للعادم .

محرك نيسان ألتيما موديل 2027

 نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة نيسان ألتيما موديل 2027 قوتها من محرك سعة 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 188 حصان، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

في عام 1911 تأسيس شركة كوايشينشا على يد المهندس ماسوجيرو هاشيموتو لإنتاج أول سيارة يابانية، وفي عام 1914 تم إطلاق أول سيارة يابانية باسم "DAT"، وفي عام 1926 تم اندماج كوايشينشا مع شركة أخرى لتشكيل "دات جيدوشا سيزو".

ومع دخول عام 1933 تم تأسيس شركة نيسان موتورز (Nissan Motor Co., Ltd.) على يد يوشيسوكي أيكاوا، وارتباطها بمجموعة نيهون سانجيو (Nihon Sangyo)، التي اختصر اسمها في البورصة إلى "نيسان" (Nissan).

 نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة 

وبعدها بدأت نيسان في إنتاج سيارات داتسون على نطاق واسع، بما في ذلك الموديل الشهير "داتسون 14"، وبعد الحرب العالمية الثانية توسعت نيسان في قدراتها الإنتاجية وقدمت موديلات جديدة مثل "نيسان ساني" و"بلو بيرد".

وفي عام 1960 دخلت نيسان السوق العالمي، وبدأت من فنلندا ثم معظم أوروبا الغربية، واكتسبت شعبية كبيرة في بريطانيا بسيارات اقتصادية مثل "داتسون 100A" و"صني 120Y".

وفي عام 1970 حققت نيسان نجاح كبير في السوق الأمريكية مع السيارات الموفرة للوقود مثل "داتسون 510" و"B210" والسيارة الرياضية "240Z". 

ألتيما موديل 2027 نيسان ألتيما موديل 2027 مواصفات نيسان ألتيما محرك نيسان ألتيما تاريخ شركة نيسان

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

طقس اليوم

طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة

صورة ارشيفية

لقاءات تحضيرية للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الإعاقة

نوليا مصطفى

نوليا مصطفى تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري

الملك لير

100 ليلة عرض .. المسرح القومي يحتفل بنجاح «الملك لير» تجاوز ايراداته 3 ملايين جنيه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد