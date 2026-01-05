مواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا أوربان كروزر موديل 2026، وتنتمي أوربان كروزر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها بارو ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة، وبها سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .