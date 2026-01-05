السيارات المستعملة تحتوي علي الكثير من الأجزاء التي يجب الحفاظ عليها، بالتالي يجب فحص شامل وتغيير الزيوت والفلاتر، بالاضافة إلي الاعتماد علي جدول صيانة دوري، ويجب الحافظ على نظافتها الداخلية والخارجية، وفحص الإطارات والبطارية باستمرار، ويجب ان تكون قيادتك معتدلة، وتسجيل كل أعمال الصيانة للاستدلال عليها.

إرشادات للحفاظ على السيارة المستعملة بعد الشراء

تغيير الزيوت والفلاتر

استبدل زيت المحرك وزيت ناقل الحركة، وسائل الفرامل، ولا تنس فلاتر الهواء والتكييف والوقود.

فحص البطارية

يجب تنظيف الأقطاب من الصدأ وشد الكابلات، واستبدل البطارية إذا كانت ضعيفة لضمان تشغيل السيارة.

فحص الإطارات

تأكد من الضغط المناسب بالإطارات، وقم بتدوير الإطارات لضمان تآكلها بشكل متساوٍي.

فحص المساحات والأضواء

استبدل المساحات التالفة فوراً لضمان رؤية جيدة، وافحص جميع المصابيح الداخلية والخارجية.

الالتزام بجدول الصيانة

اتبع جدول الصيانة الموصى به من الشركة المصنعة واحتفظ بسجلات كل شيء.

تغيير الأحزمة والخراطيم

مع تقدم عمر السيارة قد تجف وتتشقق هذه الأجزاء، لذا يجب فحصها وتغييرها عند الحاجة، خاصة تلك المتعلقة بالمحرك.

افحص نظام التوجيه والتعليق

يجب فحص نظام التوجيه والتعليق دورياً، لمنع تآكل الإطارات وتسريع تلفها.

تفقد خطوط الوقود

خطوط الوقود القديمة قد تتشقق ويحدث بها تسرب وذلك يشكل خطر، لذا تفقدها وصيانتها بانتظام.

تعديل أسلوب القيادة

يجب قيادة السيارة برفق وتجنب الاستخدام المفرط لدواسات الوقود والفرامل لتجنب إجهادها.

نظافة السيارة

اغسل السيارة من الداخل والخارج بانتظام، لان التنظيف المنتظم يحافظ على الطلاء ويحمي الأجزاء الداخلية والخارجية من التلف.

استخدام غطاء السيارة

غطاء السيارة يساعد في الحفاظ على الأجزاء الداخلية من أشعة الشمس والتراب.