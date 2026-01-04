قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اشتري تويوتا كورولا 2008 بـ 500 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2008
تويوتا كورولا موديل 2008
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا كورولا موديل 2008

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 2008، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2008 الخارجية

تويوتا كورولا موديل 2008

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك تويوتا كورولا موديل 2008

تويوتا كورولا موديل 2008

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2008 الداخلية

تويوتا كورولا موديل 2008

زودت مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج امامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا كورولا موديل 2008

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

تويوتا كورولا موديل 2008

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات تويوتا كورولا موديل 2008 كورولا موديل 2008 مواصفات تويوتا كورولا محرك تويوتا كورولا سعر تويوتا كورولا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

