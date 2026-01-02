قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الشناوي في تشكيل الأفضل بمجموعات أمم أفريقيا
نجوم مصر في منافسة قوية على جوائز Joy Awards
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
النقل: خط الرورو يوفر مميزات عديدة لنقل الصادرات الزراعية إلى إيطاليا
بدء التشغيل الكامل لمنظومة النظافة الجديدة في بورسعيد| تفاصيل
الرعاية الصحية: نمتلك مركزا لجراحات قلب الأطفال وفق معايير مؤسسة مجدي يعقوب
احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
تكنولوجيا وسيارات

احذر غسل محرك السيارة بالماء والضغط العالي.. إليك الطريقة الصحيحة

غسل محرك السيارة
غسل محرك السيارة
عزة عاطف

يعتقد الكثير من ملاك السيارات أن تنظيف المحرك باستخدام الماء المضغوط في محطات الغسل هو إجراء ضروري للحفاظ على نظافة السيارة ومنع تراكم الأوساخ، ولكن الواقع يؤكد أن هذا التصرف قد يكون بداية لسلسلة من الأعطال الكهربائية والميكانيكية المعقدة. 

فالمحركات الحديثة أصبحت تعتمد بشكل كلي على الحساسات والوحدات الإلكترونية الحساسة التي لا تتحمل وصول الرطوبة أو ضغط الماء المباشر إلى وصلاتها، مما يجعل غسل المحرك بالطريقة التقليدية مغامرة غير محسوبة العواقب.

مخاطر وصول الماء إلى الأنظمة الإلكترونية

تضم غرفة المحرك حاليًا عشرات الحساسات والضفائر الكهربائية، بالإضافة إلى وحدة التحكم المركزية (ECU) وشمعات الاحتراق (البوجيهات). 

وعند استخدام الماء بضغط عالٍ، يمكن للرطوبة أن تتسرب داخل المقابس الكهربائية حتى لو كانت مغطاة بحواجز مطاطية، مما يسبب تأكسد الأطراف المعدنية أو حدوث "ماس" كهربائي يؤدي إلى ظهور رسائل أعطال على لوحة القيادة، أو في أسوأ الحالات، توقف المحرك عن العمل تمامًا وتلف وحدات إلكترونية باهظة الثمن.

أضرار تسرب الرطوبة داخل الأجزاء الميكانيكية

لا تقتصر الأضرار على الكهرباء فقط، بل قد يتسرب الماء إلى داخل فلتر الهواء ومنه إلى غرفة الاحتراق إذا كانت هناك تشققات بسيطة في خراطيم الهواء. 

كما أن رش الماء البارد على محرك ساخن جدًا قد يتسبب في حدوث شروخ دقيقة في جسم المحرك (البلوك) أو رأس الأسطوانة نتيجة التمدد والانكماش الحراري المفاجئ. 

علاوة على ذلك، يعمل الماء على إزالة الشحوم الضرورية الموجودة على بعض الوصلات الميكانيكية والمفصلات، مما يسرع من عملية الصدأ والتآكل بمرور الوقت.

الطريقة الآمنة لتنظيف حوض المحرك

البديل الصحيح لتنظيف المحرك هو استخدام المنظفات المتخصصة التي تأتي على شكل "رذاذ" أو رغوة جافة (Engine Degreaser)، حيث يتم رشها على الأجزاء المعدنية المتسخة ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة أو استخدام فرشاة صغيرة للوصول إلى الأماكن الضيقة. 

وفي حال وجود غبار كثيف، يفضل استخدام ضغط الهواء الخفيف لإزالة الأتربة أولًا، مع التأكد تمامًا من جفاف كافة الأجزاء قبل تشغيل المحرك مرة أخرى، وهو إجراء يضمن نظافة المحرك دون تعريض الأنظمة الحيوية للخطر.

نصائح وقائية للحفاظ على نظافة المحرك

للحفاظ على نظافة محرك سيارتك لفترات طويلة، يفضل مسحه بقطعة قماش مبللة قليلًا بالماء (دون تنقيط) بصفة دورية لمنع تراكم الشحوم والزيوت التي يصعب إزالتها لاحقًا. 

كما يجب التأكد من إغلاق غطاء زيت المحرك وغطاء سائل التبريد بإحكام، وفحص العوازل المطاطية الموجودة تحت غطاء المحرك والتي تمنع دخول مياه الأمطار والأتربة أثناء القيادة، فهذه الخطوات البسيطة تغنيك عن الحاجة للغسل العميق الذي قد يكلفك مبالغ طائلة في الإصلاح.

تنظيف محرك السيارة أضرار غسل المحرك صيانة حساسات السيارة غسل السيارة نصائح الحفاظ على المحرك

