دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل «هي كيميا» تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث، حيث حملت العديد من المفاجآت والتطورات الدرامية في إطار اجتماعي لا يخلو من الكوميديا.



وجاء أبرز أحداث الحلقة بزواج شخصية دياب من الفنانة ميمي جمال ضمن سياق الأحداث، في خطوة غير متوقعة أثارت تفاعل الجمهور، وفتحت الباب أمام تحولات جديدة في مسار القصة.



كما شهدت الحلقة نجاح مصطفى غريب في الاختبار الذي وضعه له «حجاج»، تنفيذًا لوصية والدها قبل وفاتها، حيث تمكن من إثبات قدرته على تحمّل المسؤولية، في مشهد حمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من الفنانين.



المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المقرر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.