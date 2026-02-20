قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء

دعاء وقت السحر مستجاب
دعاء وقت السحر مستجاب
عبد الرحمن محمد

دعاء السحر .. في هذه اللحظات المباركة، ويتبقى نحو ساعة على أذان الفجر ليبدأ صيام يوم جديد من شهر رمضان المبارك ، يعيش المسلمون أجواء السحور التي تمتزج فيها الطاعة بالسكينة، والرجاء باليقين ،  وقت السحر؛ ذلك الوقت الذي تتنزل فيه الرحمات وتُستجاب فيه الدعوات، حين يناجي العبد ربه بقلب خاشع ونفس مطمئنة، طامعًا في مغفرةٍ وطمأنينةٍ وراحة بال.

وقد ورد في الحديث أن الله تعالى يتجلى لعباده في الثلث الأخير من الليل فيقول: «هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟»، لذلك يحرص المسلمون على اغتنام هذه الدقائق الثمينة بالدعاء والتضرع، طلبًا للسكينة وانشراح الصدر مع بداية يوم صيام جديد.

دعاء وقت السحر لراحة البال

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا توجد صيغة مخصوصة أو دعاء محدد لوقت السحر، لكنه وقت فاضل يُستحب فيه الإكثار من الدعاء بكل ما يتمناه العبد من خيري الدنيا والآخرة. ومن الأدعية التي يمكن ترديدها طلبًا لراحة البال:

اللهم إني أسألك راحة البال وطمأنينة القلب، اللهم فرّج همي وأزل حزني، وارزقني سكينة لا تزول، وأسعدني بفضلك وعفوك يا رحيم يا كريم.

رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني تشتت العقل وكثرة التفكير، رب إن في قلبي أمورًا لا يعلمها سواك فحققها لي يا رحيم، وكن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أشد الأيام.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من ضيق الحال إلى أوسع الطريق، وبك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك، وارزقني الرضا وراحة البال.

اللهم لا تكسر لي ظهرًا، ولا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تكشف لي سترًا.

اللهم إن عصيتك جهرًا فاغفر لي، وإن عصيتك سرًا فاسترني، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي.

فضل الدعاء في وقت السحر

وبيّنت دار الإفتاء أن الدعاء في وقت السحر يمنح الإنسان راحة نفسية عميقة؛ فهو وقت صفاء وهدوء بعيد عن صخب الحياة، يجد فيه العبد أنسه بربه، فتزول عنه مشاعر القلق والتوتر.

 كما أن قيام الليل والدعاء قبيل الفجر يقويان الإيمان ويغمران القلب بالطمأنينة، وهو ما ينعكس على يوم الصائم كله سكينةً ورضًا.

ويُستحب كذلك الإكثار من الاستغفار في هذا الوقت المبارك، امتثالًا لقوله تعالى: «وبالأسحار هم يستغفرون»، فالمداومة على الاستغفار سبب لزوال الهموم وفتح أبواب الفرج والرزق. ومن الأعمال المعينة على راحة البال في السحر أيضًا قراءة القرآن، والتسبيح، والتفكر في نعم الله تعالى، استعدادًا لاستقبال يوم جديد من أيام الصيام بروحٍ مطمئنة وقلبٍ عامرٍ بالإيمان.

