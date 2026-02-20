روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم عن مقتل شخص واحد في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت ميناء المدينة.

وأضاف الحاكم الروسي للمنطقة المحتلة، أن الهجوم ألحق أضراراً بالعديد من المباني الشاهقة والمنازل الخاصة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مدغشقر تُعدّ واحدة من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا،أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو: "تتخذ حكومة مدغشقر خطوات تهدف إلى تحسين الوضع في البلاد"، مؤكدا "أن روسيا مستعدة لتطوير العلاقات الإنسانية مع مدغشقر".

وأضاف أن روسيا ومدغشقر لديهما العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للتعاون، معربا عن تعازيه لرئيس مدغشقر في أعقاب الأعاصير التي أدت إلى خسائر في الأرواح.

وقال الرئيس مايكل راندريانيرينا: "تعتزم مدغشقر تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية والصحية والعسكرية وقطاع الطاقة".

وأضاف راندريانيرينا: "بلادنا مستعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون مع روسيا وإقامة شراكة تنموية".

وأعرب الرئيس راندريانيرينا عن شكره للرئيس الروسي بوتين على دعوته لزيارة روسيا، مضيفا: "بلدكم عظيم ونأمل في أن تساعدوننا في مواجهة آثار الأعاصير".