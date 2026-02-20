قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية
تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل
فرنسا تفتح تحقيقين جديدين في قضايا مرتبطة بإبستين وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم

روسيا و أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا
فرناس حفظي

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم عن مقتل شخص واحد في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت ميناء المدينة. 

وأضاف الحاكم الروسي للمنطقة المحتلة، أن الهجوم ألحق أضراراً بالعديد من المباني الشاهقة والمنازل الخاصة.

وفي وقت سابق،  صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مدغشقر تُعدّ واحدة من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا،أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو: "تتخذ حكومة مدغشقر خطوات تهدف إلى تحسين الوضع في البلاد"، مؤكدا "أن روسيا مستعدة لتطوير العلاقات الإنسانية مع مدغشقر".

وأضاف أن روسيا ومدغشقر لديهما العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للتعاون، معربا عن تعازيه لرئيس مدغشقر في أعقاب الأعاصير التي أدت إلى خسائر في الأرواح.

وقال الرئيس مايكل راندريانيرينا: "تعتزم مدغشقر تطوير العلاقات مع روسيا في جميع المجالات بما في ذلك في القطاعات الاجتماعية والصحية والعسكرية وقطاع الطاقة".

وأضاف راندريانيرينا: "بلادنا مستعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون مع روسيا وإقامة شراكة تنموية".

وأعرب الرئيس راندريانيرينا عن شكره للرئيس الروسي بوتين على دعوته لزيارة روسيا، مضيفا: "بلدكم عظيم ونأمل في أن تساعدوننا في مواجهة آثار الأعاصير".

حاكم مدينة سيفاستوبول شبه جزيرة القرم غارة جوية أوكرانية الحاكم الروسي ميناء المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

ترشيحاتنا

الاهلي

بعد مروان عطية.. غياب جديد في الأهلي أمام سموحة بالدوري المصري

وليد صلاح الدين وخالد الغندور

بصورة نادرة.. خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع وليد صلاح الدين

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد