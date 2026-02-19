روسيا: مستعدون لقبول اليورانيوم المخصب من إيران

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا عرضت سابقاً قبول اليورانيوم المخصب من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن ​أليكسي ليخاتشيف​ الرئيس التنفيذي لشركة "روس آتوم" النووية الحكومية الروسية، قوله اليوم إن "​روسيا​ مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران في حال التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أوضحت أمس الأربعاء، أن مقترح نقل اليورانيوم من إيران، في سياق اتفاق يهدف إلى تهدئة المخاوف الأمريكية، لا يزال مطروحا لكن القرار النهائي بشأنه يعود إلى طهران.

واستضافت جنيف الجولة الثانية من المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، التي جاءت بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب.