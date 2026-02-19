قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة.. يعد من أكثر الأسئلة شيوعا داخل البيوت العربية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار يومية متنوعة تساعدكم في اختيار الوجبات الرئيسية والجانبية وطريقة تحضيرها.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة تحضير البط والمحشي وطاجن تورلي.

طريقة عمل البط في الفرن 

نقدم لكم طريقة عمل  البط في الفرن بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات البط في الفرن 

 بط

بصل حلقات

جزر حلقات

طماطم مبشورة

حبهان

ورق لورا

سمنة

 كمون

بهارات

ملح

 فلفل أسود

 كيس حراري كبير

طريقة عمل البط في الفرن

امزجي الطماطم المبشورة مع التوابل وضعي فيها البط ووزعى الخليط من الداخل والخارج واتركيه عدة ساعات حتى يتشرب التتبيلة وتضيع رائحة الزفارة.

احشى البط بخليط البصل وورق اللورا والحبهان ثم ضعيه في كيس الفرن وضعيه في الفرن الساخن حتى النضج ويقدم مع فرشة أرز وبالهنا والشفا 

طريقة عمل طاجن التورلي 

نعرض لكم طريقة عمل طاجن التورلي من خلال خطوات الشيف توتا مراد 

مقادير طاجن التورلي

بطاطس مكعبات

جزر مكعبات

باذنجان مكعبات

فاصوليا

بسلة

كوسة مكعبات

 بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة طماطم

ماء

ملح 

فلفل اسود 

كزبرة

شطة

فلفل حار مفروم

كوب شوربة

زيت 

سمن

طريقة عمل طاجن التورلي

سخني السمن مع الزيت في حلة على النار ثم ضعي البصل والثوم والفلفل الحار والتوابل وقلبي جيدا 

اضيفي الخضار وقلبي المكونات حتى يذبل وضعي عليهم البطاطس والباذنجان وقلبي كل الخضار في الطاجن.

قلبي الصلصة مع الشوربة ثم ضعيه على الطاجن وادخليه في الفرن حتى تمام النضج.

مغذية ولذيذة.. طريقة عمل تورلي باللحمة

طريقة عمل محشي الكوسة والباذنجان باللحمة المفرومة 

نعرض لكم طريقة عمل محشي الكوسة والباذنجان باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري.

مقادير محشي الكوسة والباذنجان 

 ½ كيلو باذنجان أبيض

 ½ كيلو باذنجان أسود

½ كيلو كوسة

 ½ كيلو لحمة مفرومة بدون دهون

 2 كوب كينوا مشكل

 4 ملعقة كبيرة صلصة

 2 حزمة بقدونس

 2 حزمة كزبرة

حزمة شبت

 ½ كيلو طماطم مبشورة

 3 بصل مفروم

 بهارات لحمة

 شطة مجففة متكسرة

 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

 فلفل اسود 

للتسوية:

 2 لتر شوربة دجاج

 ½ لتر عصير طماطم

 بهارات لحمة

 ملح

 فلفل اسود 

طريقة تحضير محشي الباذنجان والكوسة

اخلطى البصل والطماطم، والصلصة، والخضرة، والملح، والفلفل الأسود، والكينوا واللحمة والمفرومة وبهارات لحمة وقلبي كل المكونات جيدا.

احشى الخضار بالخلطة السابقة ثم ضعيه في حلة واضيفي عليه شوربة مذاب بها عصير طماطم، بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود.

ضعي حلة المحشي على النار واتركيها حتى تمام الطهي وقدميها على سفرة رمضان بجوار البط والتورلي وبالهنا والشفا.

المحشي المشكل
البط هنفطر ايه النهاردة طريقة عمل البط طريقة عمل التورلي طريقة عمل الباذنجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يفسر القرآن تفضيل الذكر على الأنثى وما حكم تحديد جنس الجنين؟.. أمينة الفتوى تجيب

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر: الصيام مدرسة إيمانية كبرى يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

«رياض الصائمين» بالأزهر: الصيام مدرسة إيمانية يتربى فيها المسلم على الإخلاص وتزكية النفس

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد