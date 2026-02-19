هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

هنفطر ايه النهاردة.. يعد من أكثر الأسئلة شيوعا داخل البيوت العربية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار يومية متنوعة تساعدكم في اختيار الوجبات الرئيسية والجانبية وطريقة تحضيرها.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة تحضير البط والمحشي وطاجن تورلي.

طريقة عمل البط في الفرن

نقدم لكم طريقة عمل البط في الفرن بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات البط في الفرن

بط

بصل حلقات

جزر حلقات

طماطم مبشورة

حبهان

ورق لورا

سمنة

كمون

بهارات

ملح

فلفل أسود

كيس حراري كبير

طريقة عمل البط في الفرن

امزجي الطماطم المبشورة مع التوابل وضعي فيها البط ووزعى الخليط من الداخل والخارج واتركيه عدة ساعات حتى يتشرب التتبيلة وتضيع رائحة الزفارة.

احشى البط بخليط البصل وورق اللورا والحبهان ثم ضعيه في كيس الفرن وضعيه في الفرن الساخن حتى النضج ويقدم مع فرشة أرز وبالهنا والشفا

طريقة عمل طاجن التورلي

نعرض لكم طريقة عمل طاجن التورلي من خلال خطوات الشيف توتا مراد

مقادير طاجن التورلي

بطاطس مكعبات

جزر مكعبات

باذنجان مكعبات

فاصوليا

بسلة

كوسة مكعبات

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة طماطم

ماء

ملح

فلفل اسود

كزبرة

شطة

فلفل حار مفروم

كوب شوربة

زيت

سمن

طريقة عمل طاجن التورلي

سخني السمن مع الزيت في حلة على النار ثم ضعي البصل والثوم والفلفل الحار والتوابل وقلبي جيدا

اضيفي الخضار وقلبي المكونات حتى يذبل وضعي عليهم البطاطس والباذنجان وقلبي كل الخضار في الطاجن.

قلبي الصلصة مع الشوربة ثم ضعيه على الطاجن وادخليه في الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل محشي الكوسة والباذنجان باللحمة المفرومة

نعرض لكم طريقة عمل محشي الكوسة والباذنجان باللحمة المفرومة من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري.

مقادير محشي الكوسة والباذنجان

½ كيلو باذنجان أبيض

½ كيلو باذنجان أسود

½ كيلو كوسة

½ كيلو لحمة مفرومة بدون دهون

2 كوب كينوا مشكل

4 ملعقة كبيرة صلصة

2 حزمة بقدونس

2 حزمة كزبرة

حزمة شبت

½ كيلو طماطم مبشورة

3 بصل مفروم

بهارات لحمة

شطة مجففة متكسرة

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

للتسوية:

2 لتر شوربة دجاج

½ لتر عصير طماطم

بهارات لحمة

ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير محشي الباذنجان والكوسة

اخلطى البصل والطماطم، والصلصة، والخضرة، والملح، والفلفل الأسود، والكينوا واللحمة والمفرومة وبهارات لحمة وقلبي كل المكونات جيدا.

احشى الخضار بالخلطة السابقة ثم ضعيه في حلة واضيفي عليه شوربة مذاب بها عصير طماطم، بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود.

ضعي حلة المحشي على النار واتركيها حتى تمام الطهي وقدميها على سفرة رمضان بجوار البط والتورلي وبالهنا والشفا.