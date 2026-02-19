قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنذارات عاجلة وإحالات للتحقيق.. محافظ سوهاج يشدد القبضة خلال جولة مفاجئة بالمنشاة

سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك ميداني حاسم يعكس توجهات المرحلة المقبلة، أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج جولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى الانضباط داخل المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، حيث شملت الزيارة عددًا من القطاعات الحيوية التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث حرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم بشكل مباشر، موجّهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتبسيط آليات العمل، مع ضرورة إبلاغ المواطن بموقف طلبه أولًا بأول لضمان الشفافية وسرعة تقديم الخدمة.

وخلال تفقده مدرسة “مجمع روافع العيساوية”، أبدى المحافظ استياءه الشديد من تدني مستوى النظافة داخل المدرسة، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء وتعزيز المشاركة المجتمعية، والعمل على رفع مستوى الانضباط والنظافة بجميع المدارس، حفاظًا على صحة الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.

كما شملت الجولة مركز شباب روافع القصير ووحدة طب الأسرة بالقرية، حيث رصد المحافظ انخفاض مستوى النظافة بهما، مشددًا على أهمية دور القيادات الطبيعية داخل القرى، مثل شيخ البلد والعمدة، إلى جانب دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود تحسين الخدمات ومتابعة الأداء على أرض الواقع.

وعلى الفور، أصدر المحافظ قرارات حاسمة بإحالة كل من مدير المدرسة، ومدير مركز الشباب، ورئيس قرية روافع العيساوية، ومدير وحدة طب الأسرة إلى التحقيق، بسبب أوجه القصور الملحوظة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الإهمال أو التراخي في أداء الواجب.

كما وجه بسرعة تدارك جميع الملاحظات التي تم رصدها، وكلف رئيس المدينة بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة المنشآت الخدمية، لضمان استمرار تقديم الخدمات بصورة لائقة بالمواطنين.

واختتم محافظ سوهاج جولته بالتأكيد على استمرار الجولات المفاجئة بشكل دوري لتشمل المدن والقرى والنجوع، مشددًا على أنه لا تهاون مع المقصرين، وأن معيار النجاح خلال الفترة المقبلة سيكون الانضباط ورفع كفاءة الخدمات، بما يحقق رضا المواطن ويحسن جودة حياته.

ختام اليوم الثالث من ندوة الكهنة 2026 بالكلية الإكليريكية بالمعادي.. صور

جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الأسواق ويدعم الاقتصاد الوطني

وزير التعليم العالي يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة انتظام العمل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

