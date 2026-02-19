عروض مسرح المواجهة تنطلق بقرى سوهاج تزامنًا مع شهر رمضان المبارك

تنطلق اليوم، وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، بقرى محافظة سوهاج عروض مشروع «مسرح المواجهة» من خلال عرض «السمسمية»، الذي يروي بطولات المقاومة الشعبية وتضحيات أبناء الوطن، وذلك بعد تقديمه لمدة أسبوعين بعدد من المواقع الثقافية بمحافظتي الأقصر وأسوان.

ويأتي العرض ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل، يتضمن توزيع أكثر من 4 آلاف كتاب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب إقامة معارض للفنون التشكيلية، وورش فنية للأطفال، ومعرض كتاب متنقل.

وقال هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، إن تزامن تقديم عروض مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بمحافظة سوهاج مع شهر رمضان المبارك يعكس حرص وزارة الثقافة على توسيع دائرة التأثير الثقافي في مختلف المناسبات ، والوصول بالخدمة الفنية إلى مختلف القرى والمناطق، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوعي المجتمعي، وتعزيز الدور التنويري للفن في مواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبه، أوضح محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة، أن البرنامج يشمل تقديم العروض بعدد من دور الرعاية والمؤسسات التعليمية والثقافية، وفق جدول زمني منظم يراعي تنوع الأماكن والجمهور المستهدف، بما يضمن وصول الرسالة الفنية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأشار إلى أن برنامج العروض يشمل تقديم العرض يوم 19 فبراير بمؤسسة البنين – دار الأيتام بالكوثر، ويوم 20 فبراير بمؤسسة تحسين الصحة – دار أيتام البنات بسوهاج مساءً، ويومي 21 و22 فبراير على مسرح القاعة الزجاجية بـجامعة سوهاج في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فيما يُقام العرض يوم 23 فبراير على المسرح الروماني بمحافظة سوهاج مساءً، إلى جانب تقديم عرض بمركز جرجا ، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.