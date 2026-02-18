قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
محافظات

محافظ سوهاج يستهل عمله بجولة ميدانية في الشوارع

جانب من جولة محافظ سوهاج الجديد
سوهاج _ أنغام الجنايني

استهل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، أولى ساعات وصوله لتولي مهام منصبه الجديد، بجولة ميدانية موسعة لعدد من شوارع مدينة سوهاج، مؤكدًا أن العمل من الميدان والتواصل المباشر مع المواطنين سيكون نهج المرحلة المقبلة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تحسينها.

رافق المحافظ خلال الجولة، كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ومسئولي التموين، وشرطة والمرافق، والطرق، والمتابعة الميدانية.

محافظ سوهاج الجديد في جولة تفقدية بالمحافظة

وقد بدأ المحافظ الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استمع إلى شرح مفصل من مدير المركز حول آليات العمل وعدد الطلبات المقدمة ونسب الإنجاز، موجهاً بحسن استقبال المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم وتبسيط الإجراءات.

كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع المتفرعة من شارع التحرير ومنطقة الزهراء، واطلع على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، موجهاً برفع مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دوري، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشوارع، والتصدي لأي مخالفات بشكل فوري.

وشملت الجولة المرور على مستشفى الهلال للتأمين الصحي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال المبتسرين، والعناية المتوسطة، والعناية المركزة، واستمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج حول آخر التطورات بالمستشفى، واطمأن على عدد من المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، موجهاً بالاهتمام بالنظافة العامة بالمستشفى.

كما التقى المحافظ بالطاقم الطبي، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتفقد أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني علوي، موجهاً بسرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.
وتضمنت الجولة كذلك.

وتفقد معرض "أهلاً رمضان" بميدان الشبان المسلمين، حيث اطمأن المحافظ على توافر السلع الأساسية وجودتها، والأسعار المخفضة المقدمة للمواطنين، مشدداً على استمرار ضخ السلع بكميات كافية وتكثيف الرقابة التموينية.

واختتم محافظ سوهاج الجديد الجولة بتفقد سوق مدينة ناصر الحضري، حيث التقى بعدد من المترددين على السوق، واستمع إلى آرائهم بشأن جودة السلع والأسعار، موجهاً برفع مستوى النظافة والانضباط داخل السوق، وتكثيف المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسعار وتقديم خدمة لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجولات الميدانية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمطالبهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

إجازة عيد الفطر 2026

أولى العطلات الرسمية.. موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر فلكياً

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

