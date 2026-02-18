روسيا تبدأ استخدام دواء لعلاج سرطان الجلد "اليلانوما"

صرّح أندريه كابرين، المدير العام للمركز الوطني للأبحاث الطبية الإشعاعية وكبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، بأن "روسيا أصبحت أول دولة في العالم تطوّر دواءا لعلاج سرطان الجلد الميلانيني".

وقال خلال جلسة عامة لمجلس الاتحاد - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - : "لقد طوّرنا الدواء بالتعاون مع معهد "غاماليا"، وقد بدأ المرضى الأوائل بالفعل في أخذه".

وأضاف: "تجري حاليًا عمليات إنتاج أدوية مخصصة".

ووفقا له: "الدواء المحلي التالي الذي سيطرح، سيكون موجّها لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة (السرطان الصغير الخلايا في الرئة)".

وقد طوّر دواء سرطان الجلد الميلانيني "نيوونكوفاك" من قِبل مركزي "غاماليا" و"بلوخين" الروسيين للأبحاث الطبية، ويتم تصنيعه في المركز الوطني للأبحاث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وقد منحت وزارة الصحة الموافقة على استخدام الدواء في الممارسة السريرية في أوائل ديسمبر الفائت.

ووفقا لألكسندر غينتسبورغ، المدير العلمي لمركز "غاماليا": "أظهرت الدراسات الحيوانية قبل السريرية أن الدواء المحلي فعال بنسبة 100% في القضاء على جسم الورم الأولي وفعال بنسبة 90% في القضاء على النقائل(الانتشار السرطاني)".

