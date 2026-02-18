قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأمن الغذائي وتحفظ استقرار الأسواق

أيمن محسب
أيمن محسب
محمد الشعراوي

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال اجتماع استعراض الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك تُعد محورا استراتيجيا مهما في إدارة ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، مؤكدا أن الدولة تقف بقوة أمام أي مخاطر تتعلق بتوافر السلع أو ارتفاع أسعارها.

وأضاف "محسب" أن التركيز على توفير السلع الأساسية بكميات كافية وجودة عالية، إلى جانب خفض الأسعار عبر معارض "أهلاً رمضان"، يعكس فهما دقيقا من القيادة السياسية لطبيعة الاستهلاك في المواسم الخاصة، ويمثل إجراء وقائيا لحماية قدرة المواطنين الشرائية وتخفيف الأعباء الاجتماعية في شهر يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن التأكيد على المتابعة اليومية لسوق السلع، وضبط الأسعار المعلنة، ومحاسبة المخالفين، رسالة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الدولة ستظل مدبرة وحاسمة في مواجهة أي ممارسات مضاربية أو احتكارية تؤثر على المواطنين، وهو ما يعزز الاستقرار في سلسلة الإمداد ويحد من التضخم المحلي.

وأشار "محسب" إلى أن إطلاق مشروع "Carry On" كعلامة تجارية موحدة للمجمعات التموينية يُعد خطوة تنظيمية تُسهم في رفع كفاءة منظومة التوزيع، وتوحيد التجربة أمام المستهلك، مما يسهم في ضبط الجودة والرقابة بشكل أكثر فعالية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تمثل تحركا بنيويا لتطوير آليات التجارة الداخلية

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة أنه يأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد، لافتا إلى أن التخطيط المسبق والتنسيق بين الوزارات المعنية يُقلل من مخاطر التعرض للصدمات الخارجية، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

