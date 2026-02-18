صوَّر نفسه.. القبض على شخص تحرش بفتاة أجنبية في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر، من محافظة دمياط، بتصوير ذاته؛ حال تحرشه بفتاة “تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عنصر جنائي - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به، وبفحصه؛ تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه “على سبيل اللهو والمزاح”، ونشره مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض رفع معدلات المشاهدة على صفحته، وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.