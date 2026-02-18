رمضان فرصة ذهبية لإعادة ضبط الجسم، لكن بعض العادات اليومية قد تعكس الفائدة وتربك التوازن الهرموني.

أبرز هذه العادات هي النوم فورًا بعد السحور.

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

قد يبدو الأمر طبيعيًا، خاصة لمن يضطرون للاستيقاظ مبكرًا، لكن الطب الحديث يؤكد أن النوم مباشرة بعد الأكل يسبب اضطرابات هرمونية واضحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

اضطراب هرمون الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون النشاط الصباحي. في الوضع الطبيعي يرتفع صباحًا ليمنحك طاقة.

عندما تتناولين السحور ثم تعودين للنوم، يختل الإيقاع البيولوجي، فيحدث ارتباك بين إشارات الجوع والنشاط.

مقاومة الإنسولين

تناول وجبة تحتوي على كربوهيدرات ثم النوم مباشرة يقلل من كفاءة الجسم في استخدام السكر، مما يؤدي إلى شعور بالخمول والجوع الشديد وقت الإفطار.

خلل هرمونات الشهية

قلة تنظيم النوم تؤثر على هرموني الجريلين واللبتين، المسؤولين عن الجوع والشبع، فتجدين نفسك تميلين للإفراط في الحلويات.

مشاكل هضمية وانتفاخ

النوم بعد الطعام يبطئ عملية الهضم، ويسبب ارتجاعًا وحموضة وانتفاخًا مزعجًا.

الحل الأمثل