أرسنال في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون لتعزيز صدارة الدوري

يخوض فريق أرسنال اختبارًا جديدًا في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون مساء اليوم على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.

الفريق اللندني يدخل اللقاء بطموح تعزيز صدارته والابتعاد أكثر في سباق اللقب، خاصة بعد اشتداد المنافسة مع مانشستر سيتي.

ورغم أن أرسنال قدم سلسلة نتائج قوية في الفترة الأخيرة، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بالدوري، فإن تعادله الأخير أمام برينتفورد منح سيتي فرصة تقليص الفارق، ما يزيد من أهمية مواجهة الليلة.

كما يسعى أرسنال لتحسين سجله خارج أرضه، بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر ثماني مباريات خارج ملعبه في البريميرليج، مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة، وهو ما يفرض عليه الحذر أمام خصم يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور.

على الجانب الآخر، يدخل وولفرهامبتون المباراة بمعنويات جيدة بعد تأهله إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي إثر فوزه على جريمسبي تاون بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت وسط ظروف مناخية صعبة.

ويسعى أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مفاجأة أمام المتصدر.