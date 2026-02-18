قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
أخبار العالم

استقرار حذر لأسعار النفط…وتقدم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران يهدئ مخاوف الإمدادات

استقرار حذر لأسعار النفط…وتقدم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران يهدئ مخاوف الإمدادات
استقرار حذر لأسعار النفط…وتقدم المحادثات النووية بين واشنطن وطهران يهدئ مخاوف الإمدادات
أ ش أ

تحركت أسعار النفط بشكل محدود خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت بنحو 2% في الجلسة السابقة، في ظل مؤشرات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من مخاوف اضطراب الإمدادات وقلّص علاوة المخاطر في السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام خام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 67.51 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 62.40 دولارًا للبرميل.

وكان عقد برنت قد تراجع بنحو 2% الثلاثاء، فيما فقد خام غرب تكساس الوسيط نحو 1% من قيمته؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الامريكي.

وأفادت تقارير بأن واشنطن وطهران توصلتا خلال محادثات الثلاثاء إلى تفاهم بشأن «مبادئ توجيهية» رئيسية، ما عزز التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قد يسمح بعودة كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن هذا التفاهم لا يعني أن الاتفاق بات وشيكًا.

وتحظى هذه المحادثات بمتابعة وثيقة من أسواق الطاقة، إذ تُعد إيران منتجًا رئيسيًا للنفط، كما تقع على مضيق مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط يوميًا.

وجاء النشاط التجاري في آسيا هادئًا، مع استمرار إغلاق عدة أسواق إقليمية بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ما أدى إلى انخفاض أحجام التداول وتحركات سعرية محدودة.

ويتخذ المستثمرون موقفًا حذرًا قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية، إذ من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته في وقت لاحق الأربعاء، تليه البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، والتي تُراقب عن كثب لرصد اتجاهات المعروض.

في الوقت ذاته، تبقى المؤشرات الاقتصادية الكلية محل تركيز الأسواق، حيث يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة.

وتُعد هذه البيانات محورية لاستشراف مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وما يترتب عليه من تداعيات على الطلب العالمي على الوقود واتجاهات أسواق الطاقة.

تحركت أسعار النفط التعاملات الآسيوية المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران اضطراب الإمدادات المخاطر في السوق

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

رونالدو

رونالد يغيب عن لقاء النصر وأركاداغ في دوري أبطال آسيا

جيانلوكا بريستياني

أول رد من نجم بنفيكا على إتهامات العنصرية لـ فينسيوس جونيور

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو يبحث عن رد الاعتبار أوروبيا أمام كلوب بروج بعد السقوط المحلي

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

