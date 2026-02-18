1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، مشاركة المجلس بوفد يضم 15 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2026 وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن هذا المعرض من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة و المشترين في المجال من مختلف انحاء العالم، ويعقد هذا المعرض في دورتين كل عام.



وأشارت شرين حسني المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس بعثة الشركات المصرية المشاركة في معرض الماجيك شو المقام في لاس فيغاس بأمريكا، أن المعرض يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية لأهم سوق للملابس الجاهزة المصرية.

وذكرت شرين حسني، أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس، مشيرة إلي أن المعرض يتردد عليه كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأكدت أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.



وكشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت نمو في مختلف الأسواق الدولية خلال عام 2025، حيث حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مسار نمو قوي مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% ليصل إجمالي الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 1.33 مليار دولار، مستحوذة بذلك على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع، كما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2025 نحو 146 مليون دولار بزيادة 27%.