قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
تصاعد دخان كثيف.. 5 جرحى في انفجار كنيسة بنيويورك
حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025

المجلس التصديري للملابس يشارك في معرض ماجيك شو بلاس فيغاس
المجلس التصديري للملابس يشارك في معرض ماجيك شو بلاس فيغاس
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، مشاركة المجلس بوفد يضم 15 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2026 وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن هذا المعرض من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة و المشترين في المجال من مختلف انحاء العالم، ويعقد هذا المعرض في دورتين كل عام.


وأشارت شرين حسني المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس بعثة الشركات المصرية المشاركة في معرض الماجيك شو المقام في لاس فيغاس بأمريكا، أن المعرض يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية لأهم سوق للملابس الجاهزة المصرية.

وذكرت شرين حسني، أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس، مشيرة إلي أن  المعرض يتردد عليه كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأكدت أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.


وكشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت نمو في مختلف الأسواق الدولية خلال عام 2025، حيث حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مسار نمو قوي مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% ليصل إجمالي الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 1.33 مليار دولار، مستحوذة بذلك على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع، كما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2025 نحو 146 مليون دولار بزيادة 27%.

المجلس التصديري للملابس الجاهزة صادرات الملابس معرض الماجيك شو الملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

ترشيحاتنا

جيانلوكا بريستياني

أول رد من نجم بنفيكا على إتهامات العنصرية لـ فينسيوس جونيور

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو يبحث عن رد الاعتبار أوروبيا أمام كلوب بروج بعد السقوط المحلي

جماهير السنغال

الاتحاد السنغالي يؤكد متابعته لمشجعيه المحتجزين في المغرب بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد