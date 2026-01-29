انطلاق الدورة الـ 79 من معرض Cairo Fashion & Tex للملابس الجاهزة

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الـ79 من معرض القاهرة الدولي للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج Cairo Fashion & Tex، بمشاركة أكثر من 650 شركة وعلامة تجارية محلية ودولية، وذلك برعاية وزارة الصناعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة.

وشهد افتتاح المعرض حضور السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، ومحمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد الشريف الجهة المنظمة للمعارض، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الصناعي والتجاري.

وتزامن افتتاح المعرض مع تنظيم عرض الأزياء بيراميدز فاشون شو الذي يعود بعد غياب 20 عاماً، بمشاركة مصممين من فرنسا وكندا والمغرب ومصر، في خطوة تعكس تنامي دور مصر كمركز إقليمي لصناعة الموضة والملابس، وتعزز الربط بين التصميم والإنتاج الصناعي.

وأكد محمد الشريف، رئيس الجهة المنظمة للمعرض أن الدورة الحالية تعد الأكبر من حيث حجم المشاركة الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لتنظيم الدورات الـ80 والـ81 والـ82 خلال الفترة المقبلة بمعدل دورة جديدة كل 15 يوماً.

وأوضح أن بعثات تجارية تضم نحو 1000 زائر من 18 دولة تشارك في فعاليات الدورة الحالية، بما يعزز فرص التصدير ويفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات المصرية.

وقال الشريف إن معرض بيراميدز فاشون شو يمثل أداة صناعية حقيقية تربط بين الإبداع والتصنيع، ويعكس تطور صناعة الموضة في مصر، التي لم تعد مجرد سوق استهلاكي بل أصبحت دولة مصدّرة في هذا المجال”.

وأضاف أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية تجاوزت 3 مليارات، مع توقعات بوصولها إلى 5 مليارات خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الحكومي وتوسع الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن المعرض يمثل منصة استراتيجية تجمع المصنعين والمستوردين والمصدرين، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وأصبحت تصدر إلى كبرى الماركات العالمية في مختلف أنواع الملابس.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الدول المنافسة ساهم في جذب استثمارات جديدة إلى مصر، خاصة من الجانب التركي، ما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص النمو المستدام.

بدوره، أكد الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الملابس والمنسوجات يحظى بدعم قوي من خلال شراكات دولية مع غرفة التجارة الدولية وعدد من البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير صناعة الموضة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن المعارض الدولية تمثل منصة رئيسية لربط الشركات المصرية بالأسواق الخارجية، ودعم مشاركة الشركات العالمية في الفعاليات المقامة داخل مصر وخارجها.

وأكد باسل سماقية،عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن قطاع الغزل والنسيج يشهد نهضة واضحة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تعد من أكبر القطاعات استيعاباً للعمالة، وتسهم في رفع شعار Made in Egypt في الأسواق العالمية.

وشهد المعرض حضوراً واسعاً من نجوم الفن والمجتمع، في تأكيد على التكامل بين الصناعة والفن ودورهما في دعم قطاع الموضة والملابس وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويأتي انعقاد معرض Cairo Fashion & Tex وبيراميدز فاشون شو في وقت تشهد فيه صناعة الملابس الجاهزة المصرية نمواً متسارعاً، مع توسع الصادرات وزيادة الشراكات الدولية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة المنسوجات والموضة.