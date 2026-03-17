الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي

يارا أمين

وجه القارئ بالإذاعة والتلفزيون، الشيخ حجاج الهنداوي، رسالة تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حضوره حفل تكريم أهل القرآن الكريم في ليلة القدر.

وكتب الهنداوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “رسالتى إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريم أهل القرآن اليوم فى حفل ليلة القدر أتابع بكل فخر إنجازات سيادتكم فى الحفاظ على التراث الإسلامي المتمثل في ترميم مساجد آل البيت وإنشاء الصروح الدينية من دار القرآن الكريم فى العاصمة الإدارية إلى مسجد الفتاح العليم ومسجد مصر إلى العشرات من المساجد المميزة فى كل أنحاء الوطن”.

وتابع: “بالإضافة إلى ما رأيته اليوم من عرس قرآني مشرف للاحتفاء بمواهب مصر القرآنية الواعدة من أبناء برنامج دولة التلاوة والمسابقة العالمية”.

وأضاف: “وتوجيه سيادتكم السابق برقمنة إذاعة القرآن الكريم والحفاظ على تراثها العريق منذ النشأة”.

واختتم: "أكرمت بيوت اللّه وأكرمت القرآن الكريم وأهله
أكرمك اللّه".

كما أشادت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مؤكدة أن الكلمة حملت رسائل مهمة تعكس مكانة مصر الدينية وريادتها التاريخية في خدمة القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأكدت زهران في بيان لها اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن مشروع "دولة التلاوة" يعكس رؤية عميقة للحفاظ على التراث القرآني المصري الذي طالما تميزت به مصر عبر تاريخها، مشيرة إلى أن تبني الرئيس لهذا المشروع يمثل خطوة مهمة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية التي خرجت كبار القراء وأثرت العالم الإسلامي.

وأضافت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن مشروع "دولة التلاوة" يعبر عن تقدير الدولة لدور مصر التاريخي في علوم التلاوة والقراءات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على صون الهوية الدينية والثقافية المصرية وتعزيز مكانتها على مستوى العالم الإسلامي.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

الدكتور محمود الهواري

أمين مجمع البحوث: ليلة القدر فرصة عظيمة لتصحيح المفاهيم وتعزيز التقوى

سورة ليلة القدر

سورة ليلة القدر.. لماذا سميت خير من ألف شهر؟

احتفالية ليلة القدر

ابتهالات ومدائح نبوية.. الجامع الأزهر ينظم فعالية كبرى على هامش احتفالية ليلة القدر

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

سوق السيارات الصيني يخسر ثلث مبيعاته في فبراير 2026

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

