أكرمت القرآن الكريم وأهله.. الشيخ حجاج الهنداوي يوجّه رسالة تقدير للرئيس السيسي

وجه القارئ بالإذاعة والتلفزيون، الشيخ حجاج الهنداوي، رسالة تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حضوره حفل تكريم أهل القرآن الكريم في ليلة القدر.

وكتب الهنداوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “رسالتى إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريم أهل القرآن اليوم فى حفل ليلة القدر أتابع بكل فخر إنجازات سيادتكم فى الحفاظ على التراث الإسلامي المتمثل في ترميم مساجد آل البيت وإنشاء الصروح الدينية من دار القرآن الكريم فى العاصمة الإدارية إلى مسجد الفتاح العليم ومسجد مصر إلى العشرات من المساجد المميزة فى كل أنحاء الوطن”.

وتابع: “بالإضافة إلى ما رأيته اليوم من عرس قرآني مشرف للاحتفاء بمواهب مصر القرآنية الواعدة من أبناء برنامج دولة التلاوة والمسابقة العالمية”.

وأضاف: “وتوجيه سيادتكم السابق برقمنة إذاعة القرآن الكريم والحفاظ على تراثها العريق منذ النشأة”.

واختتم: "أكرمت بيوت اللّه وأكرمت القرآن الكريم وأهله

أكرمك اللّه".

كما أشادت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مؤكدة أن الكلمة حملت رسائل مهمة تعكس مكانة مصر الدينية وريادتها التاريخية في خدمة القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأكدت زهران في بيان لها اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن مشروع "دولة التلاوة" يعكس رؤية عميقة للحفاظ على التراث القرآني المصري الذي طالما تميزت به مصر عبر تاريخها، مشيرة إلى أن تبني الرئيس لهذا المشروع يمثل خطوة مهمة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية التي خرجت كبار القراء وأثرت العالم الإسلامي.

وأضافت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن مشروع "دولة التلاوة" يعبر عن تقدير الدولة لدور مصر التاريخي في علوم التلاوة والقراءات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على صون الهوية الدينية والثقافية المصرية وتعزيز مكانتها على مستوى العالم الإسلامي.