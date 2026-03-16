دعاء زهران: مشروع "دولة التلاوة" يعيد لمصر ريادتها التاريخية في خدمة القرآن الكريم

أشادت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مؤكدة أن الكلمة حملت رسائل مهمة تعكس مكانة مصر الدينية وريادتها التاريخية في خدمة القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأكدت زهران في بيان لها اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن مشروع "دولة التلاوة" يعكس رؤية عميقة للحفاظ على التراث القرآني المصري الذي طالما تميزت به مصر عبر تاريخها، مشيرة إلى أن تبني الرئيس لهذا المشروع يمثل خطوة مهمة لإحياء مدرسة التلاوة المصرية التي خرجت كبار القراء وأثرت العالم الإسلامي.

وأضافت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن مشروع "دولة التلاوة" يعبر عن تقدير الدولة لدور مصر التاريخي في علوم التلاوة والقراءات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على صون الهوية الدينية والثقافية المصرية وتعزيز مكانتها على مستوى العالم الإسلامي.

وأوضحت أن إعلان الرئيس السيسي إطلاق تطبيق لإذاعة القرآن الكريم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنصات الدينية المصرية وإحياء الدور التاريخي لهذه الإذاعة العريقة، التي ظلت لعقود طويلة أحد أبرز منابر نشر القرآن الكريم والتلاوة المصرية المتميزة.

وأشارت زهران إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بإعادة إذاعة القرآن الكريم إلى مكانتها الرائدة، وتقديم محتواها للأجيال الجديدة بوسائل تكنولوجية حديثة تواكب التطور الرقمي.

واختتمت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" بيانها بالتأكيد على أن كلمة الرئيس في احتفالية ليلة القدر تعكس رؤية متكاملة لتعزيز القيم الدينية السمحة، والحفاظ على التراث القرآني المصري، وترسيخ دور مصر كمنارة دينية وثقافية في العالم الإسلامي.