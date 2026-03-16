دولة التلاوة.. ليلة تتويج الفائزين في رحاب ليلة القدر وتكريم الرئيس السيسي

دولة التلاوة .. حالة من الترقب والانتظار بين جماهير العالم الإسلامي في مصر وخارجها للتعرف على نتيجة برنامج دولة التلاوة والذي أحدث طفرة غير مسبوقة في اكتشاف المواهب القرآنية، وفي توقيت رباني مبارك، ومع حلول نفحات ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ليلة القدر العظيمة، تستعد دولة التلاوة لإعلان أسماء فرسانها الذين حفروا أسماءهم في سجلات الشرف.

هذا الحدث ليس مجرد ختام لمسابقة، بل هو احتفاء حي بعودة الريادة المصرية في علوم القراءة والترتيل، حيث تنطلق اليوم مراسم تكريم الفائزين بلقب دولة التلاوة في مشهد مهيب يجمع بين جلال القرآن الكريم وعظمة الليلة المباركة، ليعلن للدنيا أن مصر كانت وستظل دائماً هي القلب النابض لـ دولة التلاوة عبر العصور.

تفاصيل الحفل الختامي لموسم دولة التلاوة

يأتي الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة هذا العام ليتوج مسيرة من الجهد والإبداع، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الكبرى بالتزامن مع احتفال الدولة اليوم بليلة القدر، تلك الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هداية للبشرية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل اليون تكريم رفيع المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتفضل بتكريم الفائزين في مسابقة دولة التلاوة بموسمها الأول، جنباً إلى جنب مع تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين.

إن هذا الربط بين المسابقة العالمية ونجوم دولة التلاوة المصريين يعكس الرؤية الشاملة للدولة المصرية في رعاية أهل القرآن وتصدير القوة الناعمة المصرية في أبهى صورها، حيث تلتقي الخبرات العالمية بالمواهب المصرية الواعدة تحت لواء دولة التلاوة.



رحلة التصفيات في اختيار عباقرة دولة التلاوة

قطعت وزارة الأوقاف شوطاً كبيراً منذ لحظة الإعلان عن انطلاق دولة التلاوة، حيث تقدم للمسابقة جيش من حفظة القرآن الكريم بلغ عددهم 14 ألف متسابق من كافة ربوع الجمهورية. وبدأت التصفيات في سبع محافظات مركزية، لتسفر عن اختيار 300 متسابق ممن انطبقت عليهم معايير دولة التلاوة الصارمة. هؤلاء المختارون خضعوا لبرامج تأهيلية وتقييمية مكثفة داخل أكاديمية الأوقاف الدولية، حتى تصفى العدد إلى 32 متسابقاً، وصولاً إلى المحطة النهائية التي تضم الآن خمسة مبدعين فقط يتنافسون على لقب دولة التلاوة.

ولضمان أقصى درجات النزاهة والحياد، تم تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار المتخصصين والعلماء لفحص تلاوات المتسابقين وإبداء الرأي في مظاريف مغلقة لا تفتح إلا في لحظة الإعلان الكبرى، لتؤكد المسابقة أن الوصول لعرش دولة التلاوة لا يكون إلا بالاستحقاق والجدارة المطلقة.

قائمة المتسابقين النهائيين ولجنة تحكيم دولة التلاوة

ينتظر الجمهور بلهفة إعلان الفائز بلقب دولة التلاوة من بين الخمسة الكبار الذين وصلوا إلى الخط النهائي، وهم: محمد أحمد حسن وأشرف سيف عن فرع "الترتيل"، وأحمد علي ومحمد كامل ومحمد القلاجي عن فرع "التجويد".

وسيحصل الفائز في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى جائزة مخصصة لتصويت الجمهور.

وتضم لجنة التحكيم التي ستنال شرف التكريم الرئاسي نخبة من أعمدة دولة التلاوة في مصر، ومنهم: الدكتور أحمد نعينع، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، والدكتور أحمد عبد المرضي، والدكتور عبد الكريم صالح، والدكتور بشير دعبس، والدكتور محمد مصطفى علي علوة، والشيخ سمير محمد علي، والدكتور طه عبد الوهاب، والشيخ طه النعماني. هؤلاء القامات هم من رسموا خارطة الطريق للمتسابقين للارتقاء بأدائهم بما يليق بمكانة دولة التلاوة.

مستقبل دولة التلاوة والتعاون المثمر بين الأوقاف والمتحدة

إن النجاح الباهر الذي حققه برنامج دولة التلاوة في موسمه الأول، والذي جاء ثمرة تعاون بناء بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبرعاية شركة "ميدار"، دفع الوزارة للإعلان فوراً عن التحضير للموسم الثاني من دولة التلاوة عقب انقضاء شهر رمضان ، وليس هذا فحسب، بل تم الكشف عن خطط طموحة لاستنساخ هذه التجربة الرائدة في مجالات أخرى مثل "دولة الإنشاد" و"دولة الفصحى"، لضمان استمرار الريادة المصرية في حماية اللغة والهوية والدين.

وقد كان لنجوم دولة التلاوة دور بارز طوال شهر رمضان، حيث طافوا المساجد الكبرى وأحيوا الليالي بآيات الذكر الحكيم، فازدانت بيوت الله بأصواتهم الرخيمة وسط حضور جماهيري حاشد، مما أكد أن دولة التلاوة هي مشروع قومي يلامس قلوب المصريين جميعاً.

