رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات في البنوك، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين والمستوردين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على حركة الأسواق.

ويعد الدولار أحد أهم العملات الأجنبية التي يترقبها المواطنون ورجال الأعمال بشكل يومي، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة التجارة الخارجية وأسعار السلع المستوردة.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عنده خلال أغلب تعاملات اليوم، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك مصر

كما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، ليواصل الدولار الحفاظ على مستوياته المسجلة في معظم البنوك الحكومية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار نحو 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقارب الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرفية.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الدولار 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، وهو مستوى قريب من أسعار باقي البنوك.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع، وهو أقل سعر مسجل بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

أعلى سعر للدولار في البنوك

وسجل الدولار أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر حيث بلغ 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع، متجاوزًا بقيمة طفيفة الأسعار المسجلة في باقي البنوك.



سعر الدولار في بنك نكست

كما سجل الدولار في بنك نكست نحو 52.36 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار داخل البنوك في ظل متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تأثيرات السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار العملات خلال الفترة المقبلة.