بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16 مارس 2026

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 مارس 2026، فى غالبية البنوك المصرية وثبت فى البنك المركزى المصرى، 52.48 جنيه للشراء، 52.62 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى، 52.34 جنيه للشراء، 52.44 للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

- 52.34 جنيه للشراء.

- 52.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 52.34 جنيه للشراء.

- 52.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى

- 52.36 جنيه للشراء.

- 52.46 جنيه للبيع.