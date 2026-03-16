قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة القدر للرزق والبركة.. اغتنم ليلة الـ 27 قبل فوات الأوان
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الذهب يتراجع دون مستوى 5000 دولار بفعل مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

الذهب
الذهب
أ ش أ

 تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم / الاثنين/ لتهبط دون مستواها الرئيسي البالغ 5000 دولار للأوقية، وسط تنامي المخاوف من موجة تضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، دون مؤشرات واضحة على قرب التهدئة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليسجل نحو 4,995.21 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% لتستقر عند 4,996.96 دولار للأوقية.

وأفادت تقارير اقتصادية بأن حالة من الحذر تسيطر على الأسواق قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بإبقاء السياسة النقدية في مسار متشدد في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أشارت التقارير إلى استمرار حدة التوتر مع طهران، خاصة بعد استهداف محطة رئيسية لتصدير الطاقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أسهم في بقاء أسعار النفط أعلى مستوى 100 دولار للبرميل.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود محادثات لتشكيل تحالف يهدف إلى إعادة فتح ممرات الشحن المغلقة، فإن الجانب الإيراني واصل نفي وجود مؤشرات على قرب انتهاء الصراع.

وفي السياق ذاته، ذكر محللون في بنك ANZ أن أداء الذهب جاء ضعيفا رغم اعتباره ملاذا آمنا، وذلك نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب قيام بعض المستثمرين بتصفية مراكزهم لتلبية متطلبات الهامش.

ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن النظرة الأساسية للذهب كمخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال قائمة على المدى الطويل.

وفيما يخص حركة المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.8% لتصل إلى نحو 79.18 دولار للأوقية، في حين سجل البلاتين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 2,031.43 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تراجعت التعاملات الآسيوية المخاوف تضخمية الطاقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

