"بيتكوين" تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع وتتجاوز 74 ألف دولار

سجلت عملة "بيتكوين" ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتتجاوز حاجز 74 ألف دولار، محققة أعلى مستوى لها في نحو ستة أسابيع.

وجاء هذا الصعود مدفوعا بموجة واسعة من "تصفيات المراكز القصيرة"، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على انخفاض العملة إلى إغلاق مراكزهم وتغطيتها، مما أدى إلى تسارع وتيرة المكاسب رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العملة الرقمية الأكبر عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.4% لتصل إلى مستوى 73,892 دولارا، بعدما لامست ذروة الجلسة عند 74,336 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتأتي هذه القفزة استكمالا لأداء إيجابي سجلته العملة الأسبوع الماضي بنمو بلغت نسبته 6%، وهو ما يبرز انفصالا نسبيا عن أداء أسواق الأسهم العالمية التي شهدت تراجعا تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات منصة "CoinGlass" عن إجمالي تصفيات في سوق العملات المشفرة بقيمة تقارب 344 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث مثلت تصفيات المراكز القصيرة نحو 83% من هذا الإجمالي.

وتحدث هذه التصفيات القسرية عندما تتحرك الأسعار عكس توقعات المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية، مما يضطرهم لإغلاق صفقاتهم ويخلق قوة دفع إضافية لارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، مع دخول الصراع أسبوعه الثالث وتزايد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كما ظلت أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط قلق من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، تزامنا مع دعوات دولية لتأمين طرق الشحن الحيوية.

وعلى صعيد العملات البديلة، سجلت الأسواق ارتفاعاً جماعيا، حيث قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 8% لتصل إلى 2,265 دولارا، كما صعدت "كاردانو" بنسبة 10%، وارتفعت كل من "سولانا" و"بوليجون" بنسبة 6%، بينما تراجعت عملة "XRP" بنسبة 5% لتستقر عند 1.48 دولار.

ويرى المحللون أن الأسواق قد تظل عرضة للتقلبات الحادة على المدى القريب، بانتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.