الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"بيتكوين" تقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع وتتجاوز 74 ألف دولار

أ ش أ

سجلت عملة "بيتكوين" ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتتجاوز حاجز 74 ألف دولار، محققة أعلى مستوى لها في نحو ستة أسابيع.

وجاء هذا الصعود مدفوعا بموجة واسعة من "تصفيات المراكز القصيرة"، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على انخفاض العملة إلى إغلاق مراكزهم وتغطيتها، مما أدى إلى تسارع وتيرة المكاسب رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العملة الرقمية الأكبر عالميا من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.4% لتصل إلى مستوى 73,892 دولارا، بعدما لامست ذروة الجلسة عند 74,336 دولارا، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وتأتي هذه القفزة استكمالا لأداء إيجابي سجلته العملة الأسبوع الماضي بنمو بلغت نسبته 6%، وهو ما يبرز انفصالا نسبيا عن أداء أسواق الأسهم العالمية التي شهدت تراجعا تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

وكشفت بيانات منصة "CoinGlass" عن إجمالي تصفيات في سوق العملات المشفرة بقيمة تقارب 344 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث مثلت تصفيات المراكز القصيرة نحو 83% من هذا الإجمالي.

وتحدث هذه التصفيات القسرية عندما تتحرك الأسعار عكس توقعات المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية، مما يضطرهم لإغلاق صفقاتهم ويخلق قوة دفع إضافية لارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، مع دخول الصراع أسبوعه الثالث وتزايد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كما ظلت أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط قلق من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، تزامنا مع دعوات دولية لتأمين طرق الشحن الحيوية.

وعلى صعيد العملات البديلة، سجلت الأسواق ارتفاعاً جماعيا، حيث قفزت عملة "إيثريوم" بنسبة 8% لتصل إلى 2,265 دولارا، كما صعدت "كاردانو" بنسبة 10%، وارتفعت كل من "سولانا" و"بوليجون" بنسبة 6%، بينما تراجعت عملة "XRP" بنسبة 5% لتستقر عند 1.48 دولار.

ويرى المحللون أن الأسواق قد تظل عرضة للتقلبات الحادة على المدى القريب، بانتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

مي عز الدين

مي عز الدين توجه رسالة لـ زوجها بعد دعمه في فترة مرضها

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد