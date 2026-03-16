تحت الـ53 جنيها.. سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الأثنين استقراراً نسبياً في البنوك خلال التعاملات المصرفية صباح اليوم، حيث استقر تحت الـ53 جنيهاً سواء بالنسبة للبيع أو الشراء .

ويستعرض معكم موقع صدى البلد سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس مقابل الجنيه في البنوك ..

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سدل سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة مصر

سجل سعر الدولار في بنك البركة مصر نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.