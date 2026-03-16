سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل اليوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الاسبوع، ليتجاوز 52 جنيها، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 مارس 2026:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

52.62 جنيه للشراء

52.72جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

52.50 جنيه للشراء

52.60 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.47 جنيه للشراء

52.57 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.45جنيه للشراء

52.55جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

52.38 جنيه للشراء

52.45 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو :

52.38جنيه للشراء

52.48جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.49 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين

52.65 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الإثنين

50.48 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

52.53 جنيه.