سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. أخر تحديث بعد الارتفاع الجديد

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظً بنهاية تعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026 داخل عدد من البنوك ، حيث سجلت العملة الأمريكية زيادة جديدة خاصة داخل البنك الأهلي المصري، وسط تحركات متصاعدة لأسعار العملات الأجنبية.



سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع، بزيادة تقارب 10 قروش مقارنة بالمستويات السابقة، وهو ما يعكس استمرار التحركات الصعودية للعملة الأمريكية داخل البنوك.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة الأسواق لتحركات العملات الأجنبية وتأثيرها على السوق المحلية، حيث تشهد أسعار العملات تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

على مستوى البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات رسمية لأسعار الصرف.

أسعار الدولار في البنوك

شهدت أسعار الدولار تقاربًا واضحًا بين معظم البنوك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر سجل الدولار 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ السعر 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد فقد سجل الدولار 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وصل السعر إلى 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.50 جنيه للشراء و52.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة مصر نحو 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري نحو 52.48 جنيه للشراء و52.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مصر نحو 52.45 جنيه للشراء و52.55 جنيه للبيع.





ارتفاع أسعار بعض العملات العربية

بالتزامن مع صعود الدولار، شهدت بعض العملات العربية ارتفاعًا أيضًا داخل البنك الأهلي المصري، حيث سجل:

الدينار الكويتي نحو 168.45 جنيه للشراء و171.57 جنيه للبيع.

الريال السعودي نحو 13.94 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي نحو 14.27 جنيه للشراء و14.32 جنيه للبيع.

الريال القطري نحو 13.31 جنيه للشراء و14.43 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في تحركات الدولار

تتأثر قيمة الدولار عالميًا بعدة عوامل اقتصادية ومالية، أبرزها تحركات أسعار الفائدة الأمريكية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى مستوى الطلب على العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

كما تلعب معدلات التضخم، وأداء الاقتصاد الأمريكي، وحجم الميزان التجاري، فضلًا عن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية دورًا أساسيًا في تحديد اتجاه الدولار مقابل العملات الأخرى.



توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، من بينها قرارات الفائدة الأمريكية، وحركة الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تطورات الأسواق المالية العالمية، والتوترات الجيوسياسية.