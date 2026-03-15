آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الأحد 15 مارس 2026

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وصل آخر تحديث مسجل لـ أعلى سعر دولار نحو 52.42 جنيهًا للشراء و 52.52 جنيهًا للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

يختلف سعر الدولار في البنوك اختلافا طفيفا على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم عند 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 52.39 جنيه للشراء، مقابل 52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في مصر نحو 52.39 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 52.39 لكل دولار للشراء، مقابل 52.49 جنيه لكل دولار للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.41 جنيه للشراء و52.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.



