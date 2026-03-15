كيلو الفراخ البيضا بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الارتفاع الملحوظ، وسط تباين في الأسعار بين المزارع ومحال البيع للمستهلكين

ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 77 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 110 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات وتصل للمستهلك 125 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر 25 جنيهاً

بط بيور 20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

وقال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالدولة في وزارة الزراعة، إن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة.

وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن وزارة الزراعة تدير أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المنتجات والدواجن بأسعار مخفضة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى إدخال إنتاجيات جديدة من الدواجن عالية الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 95 و100 جنيه في المنافذ الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ووزارة التموين، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة.