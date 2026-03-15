الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيلو الفراخ البيضا بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

 تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الارتفاع الملحوظ، وسط تباين في الأسعار بين المزارع ومحال البيع للمستهلكين

 ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة تكاليف الإنتاج وعلى رأسها أسعار الأعلاف ومستلزمات التربية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيه يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 90 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 10  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 120 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 77 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

كما استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 110 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات  وتصل للمستهلك 125  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 250 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

وقال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالدولة في وزارة الزراعة، إن الطلب على الدواجن خلال شهر رمضان ارتفع بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مؤقتًا رغم توافر الإنتاج بكميات كبيرة.

وأضاف طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”،  أن وزارة الزراعة تدير أكثر من 600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع المنتجات والدواجن بأسعار مخفضة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى إدخال إنتاجيات جديدة من الدواجن عالية الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 95 و100 جنيه في المنافذ الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ووزارة التموين، ما يعكس الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بأسعار مناسبة.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

فاتحة فمها ووجهها أزرق.. ننشر أقوال خطيب عروس بورسعيد المقتولة على يد سلفتها

"وشها أزرق وعنيها مفتوحة"| خطيب عروس بورسعيد يروي ما حدث داخل المنزل.. مفاجآت في التحقيقات

الإيجار القديم

بخلاف الـ 15% سنويا .. الحد الأدنى للزيادة الشهرية بـ الإيجار القديم

الأجور

غير المنتظرة من الحكومة .. علاوات إضافية لهؤلاء الموظفين

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد