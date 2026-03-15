«ألومينوم قطر» تتخلى عن التوقف الكامل و تعمل بـ 60% من طاقتها

أعلنت شركة «نورسك هيدرو» النرويجية، الشريك مناصفة مع شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» في شركة ألمنيوم قطر «قطلوم»، أنها تخلت عن خطتها لإيقاف العمليات الإنتاجية لـ«ألمنيوم قطر»، وقررت مواصلة التشغيل عند نحو 60% من الطاقة الإنتاجية، بعدما تأكد استمرار تزويد المصنع بالغاز من قطر للطاقة.

وبدأت «ألمنيوم قطر» عملية إيقاف مُنظّم للإنتاج في 3 مارس، بعدما أعلنت «قطر للطاقة» أنها ستعلّق إمدادات الغاز في أعقاب تزايد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

غير أن «قطر للطاقة» أكدت أنها ستواصل تزويد المصنع بالغاز بوتيرة منخفضة حتى إشعار آخر.

وارتفعت أرباح شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» بنهاية عام 2025 بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 768 مليون ريال، بدعم من زيادة متوسط الأسعار عالمياً.