شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان
هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
قبل قمة رادس الليلة.. 5 عوامل تحسم حسابات الأهلي في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
شاهد.. استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي
إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام
أعراض وجود خلل في كهرباء القلب .. جمال شعبان يكشف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رغم أزمة الشرق الأوسط الحالية.. الذهب عيار 21 يسجل 7410 جنيهات اليوم

محمد يحيي

استمر ثبات سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم الأحد  داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيهًا للبيع.

سجل سعر المشغولات الذهبية، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم  منذ آخر اغلاق له أمس على مستوى الصاغة المختلفة.

وحافظ سعر الذهب على استقراره الحذر داخل محلات الصاغة المختلفة بعد خسائر متكررة على مدار 3 أيام سابقة؛ وسط ترقب من المتابعين.

وفقد  جرام الذهب ما يقارب من 70 جنيهًا مقارنة بما كان عليه مساء أمس؛ ليصل بذلك مجمل ما خسره نحو  130 جنيهًا خلال يومين.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7410 جنيهات.

 وصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 8468 جنيهات للشراء و8411 جنيهًا للبيع .

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7763 جنيهات للشراء و 7710 جنيهات للبيع.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7410 جنيهات للشراء و 7360 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6351 جنيهًا للشراء و 6308 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 59.28 ألف جنيه للشراء و 58.8 ألف جنيه للبيع.

وصل سعر أوقية الذهب 5021 دولارًأ للشراء و 2019 دولارًا للبيع.

 ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.

في المقابل، حدّت المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية من اتساع مكاسب الذهب، إذ تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الدولار ويضغط على المعدن النفيس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

محمد ابراهيم

بعد التعادل في الكونغو.. محمد ابراهيم يشارك صورة مع نجمي الزمالك

منتخب مصر لكرة الهدف

القرعة تضع منتخب مصر لكرة الهدف بمجموعة نارية في بطولة العالم بالصين 2026

بيزيرا

أيمن يونس يوجّه رسالة لجماهير الزمالك: ساندوا بيزيرا وأشعروه أنه في بلده

بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد