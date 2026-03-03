أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن سعر الألومنيوم يقفز 3.8% عقب إعلان قطر للطاقة توقف الإنتاج.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "قطر للطاقة"، أنها ستوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية.

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه كانت هناك محاولات للاعتداء على مطار حمد الدولي وكلها باءت بالفشل.

وقال الأنصاري، في تصريحات له: “لا يوجد أي اتصال مع إيران”.

وأضاف: “الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل استهداف كامل للأراضي القطرية”.

وبيّن أن هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا.

وتابع: “أعلنا عن استضافة هؤلاء في فنادق في الدولة لحين انتهاء الأزمة”.

وأشار إلى أن هناك عددا من العالقين في سفن سياحية وتم تأمينهم.

واختتم قائلا: “مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدينا لم تستنفد على الإطلاق، واحتياطاتنا تكفي للتعامل مع الخطر القائم”.