مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إننا في ظرف استثنائي وسوف تعود الأمور كما كانت بعد انتهاء هذه الأزمة.

وتابع رئيس الوزراء ليس لدينا أزمة تدبير عملة ولا تدبير أي كميات سلع للدولة، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح لأي محاولة من الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلي أنه إذا حدث هذا سوف نتعامل بالقانون مع المحتكر.

قال رئيس الوزراء إن سعر برميل النفط وصل ٨٤ دولارا، كما ارتفعت أسعار الغاز، مؤكدا أن هناك تخوفا أن تتزايد أسعار النقل خلال الأزمة، مؤكدا أنه إذا الحرب استمرت لفترات طويلة سوف نعيد النظر في الأسعار، وهذا إجراء استثنائي ولم يكن في خطة الحكومة.