الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية

حذر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا من تداعيات ما يحدث في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحرب عادت لتسفك الدماء في أنحاء العالم حتى على مقربة من إيطاليا، مشددا على ضرورة تجنب الانجراف لعواقب حتمية.

وأوضح الرئيس الإيطالي – خلال حفل أقيم بمقر الرئاسة "قصر كويرينالي " لتوزيع أوسمة الاستحقاق للجمهورية الإيطالية، وفقا لبيان صادر اليوم – تصادم نهجين متناقضين في التفكير بالعالم، أحدهما يركز على المصالح الشخصية فقط، والآخر يتشارك الصعوبات لإيجاد حلول مشتركة وتجاوز المشاكل معا.

وشدد على ضرورة عدم الاستسلام، وأنه يجب التحلي بالإيمان والأمل.

وأشار إلى ضرورة هدم جدران الخوف واللامبالاة والاستسلام، والتغلب على إغراء العزلة، لأننا نعيش في مجتمع، ليس بين أفراد غير مبالين ببعضهم.