رسالة هامة من وزير التموين لـ المواطنين بخصوص أسعار السلع

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،أن الوضع آمن بخصوص السلع، وأن الرقابة ستكون شديدة، ولن نسمح لأي تاجر يقوم باحتكار السلع، وأن هناك تواصل بينه وبين المحافظات لمعرفة توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

وأوضح خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك تقارير يومية يتم تقديمها لـ رئيس الوزراء، وأنه لن نسمح لأحد التلاعب، وأن هناك رادار الأسعار، ومتاح تنزيله من خلال المواطنين، فأي شخص يجد سلع مرتفعه عليه أن يتم الإبلاغ،ولذلك نؤكد أن الرقابة موجودة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مصر بصورة مستمرة، وأننا عملنا منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تؤدي إلى تحقيق أهداف أي طرف،وأن مصر تتأثر بكل عواقب هذه الحرب على كل المعطيات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحرب الإيرانية لها تداعيات على كل العالم وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحرب.

مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمات، ومصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة.