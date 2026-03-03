الأوقاف تعتمد صرف طن واحد من لحوم الصكوك لدعم مشروع «زاد آل البيت» بالسيدة زينب

اعتمدت وزارة الأوقاف صرف كمية قدرها طن واحد من لحوم صكوك الأوقاف لصالح مشروع «زاد آل البيت – المحروسة» بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسة «حي على الوداد»، خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز جهود التكافل المجتمعي، وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، بما يحفظ كرامتهم ويحقق مقاصد الصكوك في وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتُوزَّع الكمية المعتمدة وفق الضوابط المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة والجهات الشريكة، ووفق القوائم المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية في محيط مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها)، من خلال إعداد وجبات ساخنة متكاملة تعكس تكامل الجهود المؤسسية والعمل المجتمعي المنظم.