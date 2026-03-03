الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء اليوم، إصابة 12 إسرائيليا جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف منطقة تل أبيب الكبرى، وسط حالة من التوتر الأمني المتصاعد.

وفي سياق العدوان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ 60 هجوما جويا استهدفت المنظومات الصاروخية الإيرانية.

مبنى مكتب مجلس خبراء القيادة

من جانبها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجوم صهيوني أمريكي استهدف مبنى مكتب مجلس خبراء القيادة في مدينة قم جنوبي طهران.

حثت إيران يوم الثلاثاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لوقف حرب الجمهورية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية"يقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واجب... إذا رغب في ذلك، فبإمكانه بالتأكيد أن يتصرف، لأنه لا يوجد عائق أمام عمله سوى إرادته الخاصة".