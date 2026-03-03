جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقتي حكيميه ومطار بيام كرج في طهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الجيش الإسرائيلي: “نحذر الموجودين في المنطقة الصناعية حكيميه وفي منطقة مطار بيام كرج في طهران”.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في وسط إسرائيل إلى 7 بعد هجمات إيرانية على الأراضي المحتلة.

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي عن إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل.



وفي سياق العدوان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا 60 هجوما جويا استهدفت المنظومات الصاروخية الإيرانية.