وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر

السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة
محمود نوفل

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مواطنيه في إسرائيل، للتوجه إلى الأراضي المصرية في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي المحتلة .

وقالت السفارة في بيان لها إن خيارات المغادرة محدودة حاليًا، مشيرة إلى أن الخيار الموصى به هو استخدام حافلات وزارة السياحة الإسرائيلية المتجهة إلى معبر طابا الحدودي مع مصر، ومن هناك يمكن السفر جوًا من طابا أو التوجه إلى مصر للعودة إلى الولايات المتحدة. 

وقالت السفارة: لا يمكننا حاليًا إجلاء الأمريكيين أو تقديم مساعدة مباشرة لمغادرتهم " ، مشددة على أن جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم ملزمون بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. 

وأضافت: معبر طابا يعمل على مدار الساعة، مع توفر بعض الرحلات الجوية، وأن هناك خيارات أخرى للسفر عبر القاهرة " ، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية، وتجنب التجمعات والمناطق ذات التواجد الأمني المكثف، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي آخر التحديثات. 
 

يأتي ذلك في أعقاب التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة الهجمات الصاروخية التي تنفذها إيران ضد الكيان المحتل على خلفية الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران والتي بدأت السبت الماضي.

طابا الأراضي المصرية السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة إيران المواطنين الأمريكيين

