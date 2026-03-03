واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر

دعا السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مواطنيه في إسرائيل، للتوجه إلى الأراضي المصرية في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي المحتلة .

وقالت السفارة في بيان لها إن خيارات المغادرة محدودة حاليًا، مشيرة إلى أن الخيار الموصى به هو استخدام حافلات وزارة السياحة الإسرائيلية المتجهة إلى معبر طابا الحدودي مع مصر، ومن هناك يمكن السفر جوًا من طابا أو التوجه إلى مصر للعودة إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة: لا يمكننا حاليًا إجلاء الأمريكيين أو تقديم مساعدة مباشرة لمغادرتهم " ، مشددة على أن جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم ملزمون بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وأضافت: معبر طابا يعمل على مدار الساعة، مع توفر بعض الرحلات الجوية، وأن هناك خيارات أخرى للسفر عبر القاهرة " ، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية، وتجنب التجمعات والمناطق ذات التواجد الأمني المكثف، والتسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) لتلقي آخر التحديثات.



يأتي ذلك في أعقاب التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة الهجمات الصاروخية التي تنفذها إيران ضد الكيان المحتل على خلفية الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران والتي بدأت السبت الماضي.