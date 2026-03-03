أول رد من السعودية بعد الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض

عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها للهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، واصفةً إياه بـ"الهجوم الغاشم والجبان وغير المبرر"، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثّل تهديداً مباشراً لأمن المملكة وسيادتها واستقرار المنطقة بأسرها.

وذكرت المملكة في بيان رسمي إن هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً صريحاً وسافراً لأحكام القانون الدولي، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل حرمة المباني الدبلوماسية وحمايتها وحصانتها من أي اعتداء.

وأشارت المملكة إلى أن تكرار هذا السلوك العدواني الإيراني من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، محذرةً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذا النهج الخطير الذي يقوّض الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت المملكة أنها تحتفظ بحقها الكامل وغير المنقوص في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان بكل حزم وقوة.