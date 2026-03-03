قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية

كندا
كندا
محمود نوفل

أعلنت السفارة الكندية في الرياض عن إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض الإغلاق المؤقت، وذلك بعد تعرضها لهجوم بمسيّرتين ووقوع انفجار.

و من جانبه صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية بأن السفارة الأمريكية في الرياض تعرّضت لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود و أضرار مادية بسيطة في المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".

وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية".

وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية".

وأفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".

كندا السفارة الكندية في الرياض السعودية السفارة الأمريكية الحرس الثوري

