بعد الهجوم الإيراني.. السفارة الأمريكية بالكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

كما أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين.

جاء في بيان نشرته إرنا : "أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت هجوماً واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ فجراً على القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين".

وذكر الحرس الثوري في بيانه أنه أطلق 20 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ، "مدمراً مقر القيادة الرئيسي للقاعدة".

ويأتي هذا الهجوم الذي أعلنته طهران بعد أن شن جيشها وابلاً من الصواريخ في أنحاء منطقة الخليج رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران التي بدأت يوم السبت.

وأفاد أربعة شهود عيان الثلاثاء بسماع دوي انفجارات ورؤية سحب من الدخان في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تقع السفارات الأجنبية ومساكن الدبلوماسيين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن طائرتين مسيرتين أصابتا السفارة الأمريكية وتسببتا في اندلاع حريق.

في قطر، اعترض الجيش صاروخين باليستيين فجر الثلاثاء، حسبما أفادت وزارة الدفاع القطرية، بعد سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء الدوحة.