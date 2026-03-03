النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي ، اليوم الثلاثاء ؛ في ظل اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومع تصاعد التهديدات التي تطال حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة عالميًا.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة إلى 79.44 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 1.70 دولار، أي ما يعادل 2.2%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان العقد قد قفز خلال تعاملات الاثنين إلى 82.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة على ارتفاع نسبته 6.7%.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 72.40 دولارًا للبرميل وخلال الجلسة السابقة، لامس العقد أعلى مستوى له منذ يونيو 2025 قبل أن يتراجع، لكنه أنهى التداولات على مكاسب بلغت 6.3%.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في مذكرة بحثية: "في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة سريعة، ومع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وإظهار إيران استعدادًا لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الصعود لا تزال قائمة، بل وتتزايد كلما طال أمد الصراع".

وشهدت المواجهات تصعيدًا إضافيًا امس الاثنين، إذ وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها لتشمل لبنان، فيما ردت إيران بشن ضربات على منشآت للطاقة في دول الخليج، إضافة إلى استهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، بدأت ناقلات النفط وسفن الحاويات تجنب المرور عبر المضيق، بعدما ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن العابرة، ما أدى إلى قفزة حادة في تكاليف الشحن العالمية للنفط والغاز.

وتزايدت المخاوف بشأن سلامة العبور عقب تقارير إعلامية إيرانية أفادت بأن مسؤولًا بارزًا في الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من أن إيران ستستهدف أي سفينة تحاول المرور.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في سوق الطاقة.

وأشار محللون إلى أن "السوق تواصل استيعاب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط"، مضيفين أنه رغم القلق المتعلق بتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال استهداف إيران مزيدًا من منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطلات أطول أمدًا في الإمدادات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاثنين، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قد تستغرق "بعض الوقت"، لكنه أشار إلى أنها لن تمتد لسنوات.

ويتوقع محللون بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الأيام المقبلة، مع تركيز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفع بنك بيرنشتاين توقعاته لسعر خام برنت في عام 2026 من 65 دولارًا إلى 80 دولارًا للبرميل، لكنه أشار إلى أن الأسعار قد تقفز إلى ما بين 120 و150 دولارًا في حال حدوث سيناريو متطرف يتمثل في صراع طويل الأمد.

كما امتد الارتفاع إلى عقود المنتجات المكررة، نظرًا لأن الشرق الأوسط يعد موردًا رئيسيًا للوقود، في وقت أصبحت فيه منشآت التكرير عرضة للمخاطر.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت للغاية بنسبة 4.2% لتصل إلى 3.0207 دولارًا للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين خلال جلسة الاثنين؛ كما صعدت عقود البنزين بنسبة 1.7% إلى 2.4113 دولار للجالون، عقب ارتفاعها بنسبة 3.7% في الجلسة السابقة.

وفي أوروبا، ارتفعت عقود زيت الغاز الآجلة بنسبة 4.3% لتبلغ 925 دولارًا للطن المتري، بعدما كانت قد قفزت بنسبة 18% في جلسة الاثنين.