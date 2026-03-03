قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز

النفط
النفط
أ ش أ

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي ، اليوم الثلاثاء ؛ في ظل اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومع تصاعد التهديدات التي تطال حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة عالميًا.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة إلى 79.44 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 1.70 دولار، أي ما يعادل 2.2%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان العقد قد قفز خلال تعاملات الاثنين إلى 82.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي الجلسة على ارتفاع نسبته 6.7%.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.17 دولار، أو 1.6%، لتصل إلى 72.40 دولارًا للبرميل وخلال الجلسة السابقة، لامس العقد أعلى مستوى له منذ يونيو 2025 قبل أن يتراجع، لكنه أنهى التداولات على مكاسب بلغت 6.3%.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في مذكرة بحثية: "في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة سريعة، ومع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وإظهار إيران استعدادًا لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، فإن مخاطر الصعود لا تزال قائمة، بل وتتزايد كلما طال أمد الصراع".

وشهدت المواجهات تصعيدًا إضافيًا امس الاثنين، إذ وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها لتشمل لبنان، فيما ردت إيران بشن ضربات على منشآت للطاقة في دول الخليج، إضافة إلى استهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، بدأت ناقلات النفط وسفن الحاويات تجنب المرور عبر المضيق، بعدما ألغت شركات التأمين تغطيتها للسفن العابرة، ما أدى إلى قفزة حادة في تكاليف الشحن العالمية للنفط والغاز.

وتزايدت المخاوف بشأن سلامة العبور عقب تقارير إعلامية إيرانية أفادت بأن مسؤولًا بارزًا في الحرس الثوري أعلن إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من أن إيران ستستهدف أي سفينة تحاول المرور.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في سوق الطاقة.

وأشار محللون إلى أن "السوق تواصل استيعاب مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط"، مضيفين أنه رغم القلق المتعلق بتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال استهداف إيران مزيدًا من منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى تعطلات أطول أمدًا في الإمدادات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاثنين، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران قد تستغرق "بعض الوقت"، لكنه أشار إلى أنها لن تمتد لسنوات.

ويتوقع محللون بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الأيام المقبلة، مع تركيز الأسواق على تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ورفع بنك بيرنشتاين توقعاته لسعر خام برنت في عام 2026 من 65 دولارًا إلى 80 دولارًا للبرميل، لكنه أشار إلى أن الأسعار قد تقفز إلى ما بين 120 و150 دولارًا في حال حدوث سيناريو متطرف يتمثل في صراع طويل الأمد.

كما امتد الارتفاع إلى عقود المنتجات المكررة، نظرًا لأن الشرق الأوسط يعد موردًا رئيسيًا للوقود، في وقت أصبحت فيه منشآت التكرير عرضة للمخاطر.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت للغاية بنسبة 4.2% لتصل إلى 3.0207 دولارًا للغالون، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في عامين خلال جلسة الاثنين؛ كما صعدت عقود البنزين بنسبة 1.7% إلى 2.4113 دولار للجالون، عقب ارتفاعها بنسبة 3.7% في الجلسة السابقة.

وفي أوروبا، ارتفعت عقود زيت الغاز الآجلة بنسبة 4.3% لتبلغ 925 دولارًا للطن المتري، بعدما كانت قد قفزت بنسبة 18% في جلسة الاثنين.

ارتفعت أسعار النفط اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل تصاعد التهديدات مراكز إنتاج الطاقة عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

سناء يونس

فى ذكراها.. قصة نهاية سناء يونس المأساوية

فاخر فاخر

فى ذكراه.. فاخر فاخر تزوج من خارج الوسط الفني وابنته فنانة شهيرة

سعيد صالح وابنته

هند سعيد صالح ترد على اتهامها بالعقوق: دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد