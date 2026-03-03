قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
تراجعات جماعية في الأسواق الأوروبية مع تصاعد المواجهات مع إيران

إيران
إيران
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوجود تراجعات جماعية في الأسواق الأوروبية مع افتتاح الجلسة بضغط من تصاعد المواجهات مع إيران.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير المعنيين بالطوارئ وأسرهم مغادرة الأردن والعراق والبحرين وقطر والكويت.

ومنذ قليل، وجهت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نداءً عاجلا لجميع موظفيها وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

من جانبه، ذكر  قوات الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري استهدف قاعدة جوية أمريكية في البحرين.

الأسواق الأوروبية القاهرة الإخبارية إيران

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

أسيوط.. تحرير 250 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في حملات مكثفة لضبط الأسواق

أسيوط.. تحرير 250 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في حملات مكثفة لضبط الأسواق

جانب من الفعاليات

محافظ أسوان يشهد أمسية رمضانية بمركز شباب بدر

خدمة اجتماعية بني سويف

خدمة إجتماعية "بني سويف" تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان بفعالية وطنية

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

