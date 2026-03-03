موجود في مصر .. صحيفة إسبانية تكشف موقف حمزة عبدالكريم في برشلونة

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن استمرار غياب حمزة عبدالكريم عن نادي برشلونة المعار له منذ الميركاتو الشتوي الماضية.

وطلب نادي برشلونة من الاتحاد المصري سرعة عودة حمزة عبدالكريم من القاهرة لبرشلونة لاستكمال الأوراق والمشاركة مع الفريق.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب لا يزال في القاهرة لمتابعة بعض الإجراءات الخاصة بأوراقه وبموافقة النادي الكتالوني.

ورفضت الصحيفة تحديد موعد مشاركة حمزة عبدالكريم في المباريات بسبب استغراق عملية الأوراق الرسمية لوقت طويل ويجب التوصل لحل سريع.

وأردف التقرير الإسباني : برشلونة لم يحدد أي موعد نهائي لحل أزمة الأوراق الرسمية لأن الأمر لا يعتمد على أيا من الطرفين سواء اللاعب أو النادي.

بيان الاتحاد المصري عن حمزة عبدالكريم

بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني للمنتخب سمح لحمزة عبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة، قد أعلن مطلع فبراير الجاري، ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وتضع إدارة برشلونة في اعتبارها أهمية الاستثمار في العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين يمتلكون إمكانات فنية واعدة يمكن أن تخدم الفريق مستقبلاً، سواء من خلال دمجهم تدريجيًا في الفريق الأول أو إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرات عبر خيارات أخرى مثل الإعارة.