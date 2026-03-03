قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موجود في مصر .. صحيفة إسبانية تكشف موقف حمزة عبدالكريم في برشلونة

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن استمرار غياب حمزة عبدالكريم عن نادي برشلونة المعار له منذ الميركاتو الشتوي الماضية.

وطلب نادي برشلونة من الاتحاد المصري سرعة عودة حمزة عبدالكريم من القاهرة لبرشلونة لاستكمال الأوراق والمشاركة مع الفريق.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب لا يزال في القاهرة لمتابعة بعض الإجراءات الخاصة بأوراقه وبموافقة النادي الكتالوني.

ورفضت الصحيفة تحديد موعد مشاركة حمزة عبدالكريم في المباريات بسبب استغراق عملية الأوراق الرسمية لوقت طويل ويجب التوصل لحل سريع.

 وأردف التقرير الإسباني : برشلونة لم يحدد أي موعد نهائي لحل أزمة الأوراق الرسمية لأن الأمر لا يعتمد على أيا من الطرفين سواء اللاعب أو النادي.

بيان الاتحاد المصري عن حمزة عبدالكريم

بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني للمنتخب سمح لحمزة عبد الكريم بمغادرة المعسكر لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع برشلونة في الاستحقاقات المقبلة.

وبمجرد حصول حمزة عبد الكريم على تصريح العمل سيسهل تسجيله في لوائح النادي والبدء في لعب الدقائق الأولى.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة، قد أعلن مطلع فبراير الجاري، ضم حمزة عبد الكريم قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

وتضع إدارة برشلونة في اعتبارها أهمية الاستثمار في العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين يمتلكون إمكانات فنية واعدة يمكن أن تخدم الفريق مستقبلاً، سواء من خلال دمجهم تدريجيًا في الفريق الأول أو إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرات عبر خيارات أخرى مثل الإعارة.

نادي برشلونة حمزة عبدالكريم برشلونة النادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

نيزك فضائي

سباق مع الزمن في الفضاء.. اصطدام محتمل بالقمر عام 2032| إيه الحكاية

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد