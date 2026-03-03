قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يخوض فريق برشلونة مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، على أمل تعويض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب.

هزيمة قاسية تُعقد الحسابات

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد على ملعبه، في نتيجة صادمة وضعت برشلونة في موقف بالغ الصعوبة قبل لقاء العودة. وأصبح الفريق الكتالوني مطالبًا بتحقيق انتصار كبير إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل إلى النهائي والدفاع عن لقبه.

فليك يبحث عن الحلول

المدير الفني الألماني هانز فليك يدرك حجم التحدي، إذ يحتاج فريقه إلى أداء هجومي قوي مع الحفاظ على التوازن الدفاعي لتفادي استقبال أهداف قد تُنهي المواجهة مبكرًا. وتعتمد آمال برشلونة على قدرة لاعبيه الشباب وأصحاب الخبرات على تقديم مباراة استثنائية تعيد الثقة للجماهير.

غيابات مؤثرة تضرب الصفوف

يعاني برشلونة من عدة غيابات مؤثرة قبل اللقاء المرتقب؛ حيث يغيب إريك جارسيا للإيقاف بعد طرده في الذهاب، إلى جانب أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة. كما يفتقد الفريق خدمات فرينكي دي يونج لإصابته في أوتار الركبة، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من كسر في محجر العين، ما يزيد من صعوبة المهمة الهجومية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المنتظر أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: بيدري، داني أولمو.
الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها.
خط الهجوم: فيران توريس.

برشلونة اخبار الرياضة كأس ملك اسبانيا كوره عالمية

