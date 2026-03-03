تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا

يخوض فريق برشلونة مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، على أمل تعويض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب.

هزيمة قاسية تُعقد الحسابات

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد على ملعبه، في نتيجة صادمة وضعت برشلونة في موقف بالغ الصعوبة قبل لقاء العودة. وأصبح الفريق الكتالوني مطالبًا بتحقيق انتصار كبير إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل إلى النهائي والدفاع عن لقبه.

فليك يبحث عن الحلول

المدير الفني الألماني هانز فليك يدرك حجم التحدي، إذ يحتاج فريقه إلى أداء هجومي قوي مع الحفاظ على التوازن الدفاعي لتفادي استقبال أهداف قد تُنهي المواجهة مبكرًا. وتعتمد آمال برشلونة على قدرة لاعبيه الشباب وأصحاب الخبرات على تقديم مباراة استثنائية تعيد الثقة للجماهير.

غيابات مؤثرة تضرب الصفوف

يعاني برشلونة من عدة غيابات مؤثرة قبل اللقاء المرتقب؛ حيث يغيب إريك جارسيا للإيقاف بعد طرده في الذهاب، إلى جانب أندرياس كريستنسن بسبب الإصابة. كما يفتقد الفريق خدمات فرينكي دي يونج لإصابته في أوتار الركبة، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي يعاني من كسر في محجر العين، ما يزيد من صعوبة المهمة الهجومية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المنتظر أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، داني أولمو.

الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، رافينها.

خط الهجوم: فيران توريس.